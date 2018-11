Trotta, dai margini del Sassuolo al centro del mercato di gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista del mercato di gennaio torna attuale il profilo di Marcello Trotta. L’attaccante del Sassuolo, ai margini del

progetto neroverde, è tra le idee che stanno animando i primi approcci della prossima sessione dei trasferimenti. Ad agosto lo Sporting Lisbona ci ha pensato sul serio senza trovare l’accordo per definire, ora dalla Spagna ci sono stati abboccamenti che lasciano intendere come il bottino di sette reti e quattro assist messo in piedi a Crotone la passata stagione non possa restare fermo per un intero campionato. Classe 1992, l’attaccante degli emiliani rappresenta una delle prime opzioni per il rapporto qualità prezzo garantito e per una carta d’identità che suggerisce l’investimento. Nel giro di qualche settimana la situazione dovrebbe essere definita, con la possibilità sempre valida che anche dall’Italia possano farsi vive delle società interessate al profilo di Trotta.