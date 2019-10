Trovata pubblicitaria o futuro in Spagna? Dove può andare Ibra in Liga

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutto fa pensare che in realtà sia una trovata pubblicitaria. L'enigmatico messaggio di Zlatan Ibrahimovic, che via Instagram ha annunciato un suo ritorno in Spagna, ha mandato comunque in fibrillazione i tifosi iberici. Pronti a immaginare la stella svedese, 38 anni e un addio ai Los Angeles Galaxy sempre più vicino, nella propria squadra del cuore.

¿A dónde va Ibra? È una domanda che circola un po' ovunque, anche sui social network spagnoli. Difficile immaginare un ritorno al Barcellona: nonostante i buoni rapporti con Messi, l'addio è stato fin troppo traumatico. Nel Real Madrid di Zidane, oggettivamente, sembrano esservi fin troppi galli e i problemi sono più di abbondanza che di necessità.

Altre soluzioni: su Twitter c'è chi ricorda le schermaglie con Carlos Vela in MLS e immagina i due insieme nella Real Sociedad (terza) per alimentarne le speranze di piazzamento Champions League. E poi chi vede Zlatan al Granada, attualmente capolista della Liga, per provare a far sognare i tifosi andalusi. Difficile, in entrambi i casi. L'Atlético Madrid quarto ha cronici problemi di continuità offensiva (appena 10 gol fatti in campionato, uno dei peggiori attacchi di Spagna): i Colchoneros sembrano per certi versi la soluzione più logica, ma quante scintille farebbero Simeone e Ibra nello stesso spogliatoio? Discorso analogo per il Siviglia, a caccia di un centravanti (leggasi Mandzukic) ma senza grosse ambizioni da qui a fine stagione. Infine, il Valencia potrebbe garantire allo svedese, in caso di qualificazione agli ottavi, ma anche qui con ben poche possibilità di togliersi particolari soddisfazioni.