Trump: "Infantino in USA per il Mondiale. Calcio femminile? Migliorerà"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto il presidente della FIFA Gianni Infantino nelle States e ha parlato così in vista del Mondiale 2026: "Grazie a tutti: Infantino è capo della FIFA, il più grande uomo di calcio. Come sapete il Mondiale 2026 è stato assegnato a USA, Messico e Canada. Io e Gianni abbiamo parlato di calcio femminile e faremo tutto per renderlo migliore".