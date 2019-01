© foto di PhotoViews

Daniel Kar Keung Tseung, fondatore e amministratore delegato di LionRock Capital ha parlato così dell'ingresso nell'Inter come socio di minoranza: "Siamo molto ottimisti circa le prospettive di crescita di tutte le attività sportive e, con oltre 110 anni di storia e di influenza in ambito calcistico, FC Internazionale Milano ha un grande potenziale di sviluppo. LionRock Capital sosterrà pienamente l'obiettivo chiave dell'Inter, per rendere il Club una delle società migliori del mondo, dentro e fuori dal campo", ha dichiarato al sito ufficiale del club.