Tsimikas o Amavi: il Napoli cerca un terzino sinistro. Ma prima dovrà cedere Ghoulam

vedi letture

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla ricerca del terzino sinistro in casa Napoli. Sono due i nomi in cima alla lista delle preferenze di Cristiano Giuntoli: il laterale greco Konstantinos Tsimikas, calciatore in forza all'Olympiacos, e Jordan Amavi, terzino 26enne legato all'Olympique Marsigilia da un altro anno di contratto. Tuttavia, prima di definire questa operazione il Napoli dovrà cedere Ghoulam.