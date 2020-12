Tuchel esonerato, Allegri subito in tendenza su Twitter. Ma il PSG ha scelto Pochettino

Salta la panchina del PSG, che ha deciso di esonerare Thomas Tuchel. E subito parte il toto-allenatore, in questo momento con un unico vero indiziato: Mauricio Pochettino. È l’ex allenatore del Tottenham, infatti, il nome scelto dal club parigino per succedere al tecnico tedesco, nonostante negli ultimi mesi sia spesso stato fatto il nome di Massimiliano Allegri per il Parco dei Principi. Tanto che in questi minuti l’ex allenatore della Juventus è finito in tendenza su Twitter, proprio per l’accostamento al Paris: la scelta di Nasser Al-Khelaifi, però, è abbastanza chiara. E porta a Pochettino.