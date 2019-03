© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dubbio amletico del Paris Saint-Germain è sempre lo stesso. Confermare o no Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco è arrivato nella capitale francese la scorsa dal Barussia Dortmund per far fare quel salto di qualità ai rossoblu che non è ancora avvenuto. Come accaduto in sei dagli ultimi sette campionati, Cavani e compagni hanno dominato in lungo e in largo ma il tanto atteso salto in Champions League non è ancora avvenuto. Dopo la sconfitta contro lo United i tifosi hanno perso la pazienza per una squadra che nella coppa dalle grandi orecchie non è mai riuscita a varcare le soglie dei quarti di finale.

PERCHE’ NON DOVREBBE RIMANERE - Proprio per questo motivo la posizione di Tuchel sarebbe in bilico. Il tecnico tedesco è finito nella lunga lista redatta dal presidente Al-Khelaifi dopo l’eliminazione dalla Champions League. I rossoblu sono ormai a +20 in campionato sul Lille secondo in classifica con una gara ancora da recuperare e la leadership non è in discussione da qualche mese. Proprio per questo era necessario concentrare le energie fisiche e mentali nella coppa dalle grandi orecchie, cosa che però non è successo. Contro i Red Devils, dopo il successo 2-0 del “Parco dei Principi” è arrivata la sconfitta per 3-1 all’Old Trafford.

PERCHE’ DOVREBBE RESTARE - Non è esclusa però una permanenza di Tuchel in sella al PSG. Il mister potrebbe essere “perdonato” dal club che attribuirebbe, così come i tifosi, le maggiori colpe del flop europeo ai giocatori. La società infatti potrebbe proporre un rinnovo all’ex Borussia fino al 2021 per provare a ripartire da zero l’anno prossimo, dandogli quindi una nuova chance. Che però non dovrà fallire.