© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se alleno è grazie a Reja. Altrimenti mi sarei dedicato al turismo a Hvar". Parola di Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, che a Tuttosport ha parlato di questo finale di stagione e della ricetta per salvarsi: lavoro ma anche psicologia, e l'amore per il proprio lavoro, che diventa fondamentale per evitare le paure di una stagione complicata. Il croato ha spiegato quanto debba a Edy Reja per la sua carriera, per poi spendere parole al miele su Rodrigo De Paul ("Lo attende sicuramente una grande carriera"). Inevitabile un riferimento alla Juventus, la cui eliminazione dalla Champions non è un problema, secondo Tudor, che coi bianconeri ha vinto due scudetti: in Europa non è semplice vincere, e l'esempio del City che ha puntato tutto su Guardiola senza conquistare la Champions dovrebbe renderlo metterlo in chiaro.