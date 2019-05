© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha fatto il punto su alcuni singoli, rispondendo però anche alla domanda inerente alla classifica: "Quanto possono pesare i due punti in più che ha l’Udinese sull’Empoli? Moltissimo. Ma come ho già avuto modo di dire altre volte, ormai pesa tutto. Però la cosa più importante siamo noi e fare in modo di influire con la nostra prestazione sul corso della partita. Come stanno Okaka, Lasagna e Pussetto? Stanno tutti molto meglio. Il mio obiettivo, quando sono arrivato qui, era quello di alzare il livello atletico senza giocare in modo passivo. A me piace molto di più come gioca la squadra nelle ultime partite rispetto al passato e sono convinto che dobbiamo continuare su questa strada".