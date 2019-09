Tudor: "Il calcio è strano. Abbiamo avuto più chances del Parma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato ai microfoni di Udinews Tv l'allenatore dell'Udinese Igor Tudor.

Partita molto difficile da commentare a caldo visti prestazione e risultato.

"Il calcio è strano, ho visto le statistiche ed è evidente che abbiamo avuto molte più occasioni rispetto al Parma. Prendiamo comunque la sconfitta come spunto per migliorare, siamo riusciti a fare bene in certi momenti e poi alcuni errori hanno consegnato la partita all'avversario. Semplicemente è andata male: oggi a loro, la prossima volta a noi".

La sosta arriva in un momento scomodo, ci sarà tempo per lavorare?

"La prossima gara è contro l'Inter, che comunque avrà anche più giocatori di noi via con le nazionali. Io sono ottimista, abbiamo giocatori bravi che vogliono sempre migliorare e vogliono sempre ottenere il massimo da ogni partita. Oggi i ragazzi ce l'hanno messa tutta ma non sono riusciti a capitalizzare, purtroppo quando crei tanto e non la butti dentro spesso la partita la perdi".