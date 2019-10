© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, nella conferenza stampa odierna ha parlato del lunch match di domenica, contro la Fiorentina. "Orario difficile? È vero, ma ci siamo allenati sempre la mattina. Il calcio per me è di notte comunque, potendo scegliere farei giocare le partite sempre dalle sei di pomeriggio in avanti, ma va bene così, bisogna adattarsi".