Tudor: "Siamo stupidi se dopo aver battuto il Milan facciamo i fenomeni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Parma, l'allenatore dell'Udinese, Igor Tudor, ha presentato così i rivali dei bianconeri: "Se siamo un gruppo intelligente, sfruttiamo la vittoria col Milan per lavorare di più e lanciarci ulteriormente. Se siamo stupidi, facciamo i fenomeni e col Parma ci danno una lezione. I ragazzi hanno risposto bene in allenamento e questo mi dà fiducia. La partita di domani è pericolosa, il Parma si è rinforzato molto sul mercato e là davanti ha gente del calibro di Gervinho e Inglese".