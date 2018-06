Tumminello: "Atalanta squadra giusta per rilanciarmi dopo l'ultimo anno"

Dalla Moldavia all’Azerbaijan. Roberto Bordin fa il giro del mondo e non si ferma. “Mi è piaciuto il progetto biennale, in società c’è voglia di riportare il Neftchi Baku nelle zone alte della classifica. Qui c’è la volontà di fare qualcosa di importante, domenica si riparte”, dice...

Polonia, in Russia proibite domande sul futuro di Lewandowski

La Fiorita, per la Champions tesserati Cattelan e Alciato

Strasburgo, arriva Thomasson a parametro zero

Neymar: "Il passaggio al PSG? Io non avrei pagato così tanto"

Porto, trattative in fase avanzata per il terzino Janko

Atletico Madrid, per il dopo Savic occhi sul baby Nehuen Perez

Nizza, niente riscatto per Marlon. Torna al Barcellona

Arsenal, offerta da 20 milioni per David Luiz rifiutata dal Chelsea

Kroos: "Modric via dal Real Madrid? Non voglio nemmeno immaginarlo"

Fair Play Finanziario, il presidente della Liga non ci sta: "È morto, senza valore"

Marco Tumminello è arrivato a Bergamo dove lo attende l'Atalanta. Ecco le sue prime parole: "Sono felicissimo. Dopo l'annata appena passata ho bisogno di rilanciarmi e l'Atalanta è la scelta migliore che potessi fare. Prenderò spunto dai giovani che in nerazzurro sono stati valorizzati. Speriamo bene".

