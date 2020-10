Turchia-Serbia 2-2, Fanatik dà 8 a Calhanoglu e Demiral: "Hakan trascinatore"

Pari spettacolo fra Turchia e Serbia ieri sera in Nations League. Ottima prestazione per i turchi di Hakan Calhanoglu, in rete nel 2-2 finale. Il noto quotidiano Fanatik dà 8 in pagella al fantasista: "Ha segnato un grande gol e ha trascinato la squadra alla rimonta contro la Serbia. È un giocatore molto importante per la Turchia e in grande forma" è il giudizio. Stesso voto per Merih Demiral: "Ha giocato solo 9 minuti con la Juventus ma nella Turchia è riuscito a giocare tre partite piene".