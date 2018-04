Turno decisivo? A confronto i calendari dei club in lotta per restare in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito i calendari a confronto delle otto squadre in lotta per non retrocedere in Serie B. Ha una gara in più delle altre il Cagliari, che ieri è stato pesantemente sconfitto dall'Inter a San Siro.

Udinese 33 punti

Napoli-Udinese

Udinese-Crotone

Benevento-Udinese

Udinese-Inter

Hellas Verona-Udinese

Udinese-Bologna

*Cagliari 32 punti

Cagliari-Bologna

Sampdoria-Cagliari

Cagliari-Roma

Fiorentina-Cagliari

Cagliari-Atalanta

Sassuolo 31 punti

Hellas Verona-Sassuolo

Sassuolo-Fiorentina

Crotone-Sassuolo

Sassuolo-Sampdoria

Inter-Sassuolo

Sassuolo-Roma

Chievo Verona 30 punti

SPAL-Chievo Verona

Chievo Verona-Inter

Roma-Chievo Verona

Chievo Verona-Crotone

Bologna-Chievo Verona

Chievo Verona-Benevento

SPAL 28 punti

SPAL-Chievo Verona

SPAL-Roma

Hellas Verona-SPAL

SPAL-Benevento

Torino-SPAL

SPAL-Sampdoria

Crotone 27 punti

Crotone-Juventus

Udinese-Crotone

Crotone-Sassuolo

Chievo Verona-Crotone

Crotone-Lazio

Napoli-Lazio

Hellas Verona 25 punti

Hellas Verona-Sassuolo

Genoa-Hellas Verona

Hellas Verona-SPAL

Milan-Hellas Verona

Hellas Verona-Udinese

Juventus-Hellas Verona

Benevento 14 punti

Benevento-Atalanta

Milan-Benevento

Benevento-Udinese

SPAL-Benevento

Benevento-Genoa

Chievo Verona-Benevento

*=Una partita in più