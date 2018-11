Turno di riposo per Piatek? Juric: "Devo valutare la condizione di tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Krzysztof Piatek potrebbe riposare contro l'Inter? A precisa risposta, il tecnico del Genoa, Ivan Juric, ha così risposto: “C’è la possibilità che, vedendo come stanno tutti i giocatori a disposizione, decida in base a come stanno, anche chi ha giocato tutte le partite”.