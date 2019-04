Turnover bocciato. Mihajlovic, ossa rotte e qualche certezza in più

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna di questa sera ha dato un segnale chiaro: è la partita contro il Chievo quella che conta. Certamente Sinisa Mihajlovic non si sarebbe mai aspettato che il massiccio turnover proposto contro l'Atalanta abbia portato a 15 minuti di pura umiliazione calcistica. Tanto che lo stesso tecnico serbo non ha avuto nemmeno la forza di arrabbiarsi, pietrificato davanti a quanto stava accadendo all'"Azzurri d'Italia". Incredulo, allibito. E con una indicazione chiara: questo Bologna, se vuole salvarsi, sa su chi deve e chi non deve fare affidamento.

Rispetto alla partita contro il Sassuolo sono stati confermati appena 3 giocatori (Skorupski, Orsolini e Sansone). Per il resto reparto difensivo completamente ribaltato, e di fatto bollato come inadeguato: Giancarlo Gonzalez ha la valigia in mano e pensare che un giocatore così possa essere compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic fa sorridere, dopo la prestazione di questa sera. Los Angeles lo aspetta, senza troppi rimpianti. Calabresi spostato a destra non ha funzionato, Krejci se mai ce ne fosse stato bisogno non può ricoprire ruoli difensivi. Donsah è da recuperare, mancava dalla titolarità da un anno e forse è troppo tardi per riaverlo a pieno regime in un momento così delicato. Nagy che non si vedeva titolare da Santo Stefano, aveva la chance di far ricredere il tecnico serbo. Fallita. A questo punto anche il suo futuro è sempre più lontano. Il Falcinelli visto questa sera fa capire che questo Bologna non possa prescindere da Palacio. A salvarsi un giocatore che era già titolare: Orsolini. Si riparte da lui. E da chi ha giocato contro il Sassuolo. Contro il Chievo, a differenza di questa sera, non si può assolutamente fallire.