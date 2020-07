Turnover Parma, da Gervinho a Kulusevski: esclusioni eccellenti contro il Napoli

Nessun caso, né una punizione. Il Parma, che ha deciso di scendere in campo senza alcuni dei suoi pilastri come Iacoponi, Kulusevski e Gervinho, ha attuato questo ampio turnover per il match contro il Napoli che inizierà alle 19.30 perché gli esclusi non sono al 100% visto il filotto di partite giocate da titolari.