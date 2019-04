© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutta l’Inter festeggia Mauro Icardi dopo la rete del 2-0 al Genoa. Se c’erano dubbi sulla tenuta del gruppo e sui rapporti con il centravanti, l’esultanza per il gol, siglato proprio da Icardi, li ha fugati. Tutti i compagni hanno festeggiato Icardi, compreso Perisic che gli ha dato il cinque. Abbracci con Politano e soprattutto D’Ambrosio. A testa bassa, invece, Luciano Spalletti, che forse per la tensione della gara non ha voluto vedere il rigore battuto dal suo centravanti.