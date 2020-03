Tutta la Juve con Dybala. La raccolta fondi prosegue e al J College si parla di discriminazioni

"Siamo una squadra", ricorda la Juventus a Paulo Dybala che annuncia di essere positivo al COVID-19 insieme alla sua fidanzata, Oriana Sabatini. Una dimostrazione d'affetto ma anche l'ennesimo segnale di grande unione. Il club è sceso sin da subito in campo in ogni sua forma per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Anche coach Rita Guarino ieri ha voluto ricordare ai tifosi la raccolta fondi per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte: un impegno concreto in favore di chi sta facendo di tutto, giorno e notte, per salvare centinaia di vite umane.

Ieri, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, Juventus ha inoltre confermato il suo impegno nel sociale anche con la formazione a distanza. Tra le attività proposte agli studenti, c'è il percorso gratuito "Un Calcio al Razzismo", nell'ambito di "Juventus Goals", che ha l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al tema delle discriminazioni. Anche gli studenti del J College – a distanza - si sono soffermati ieri sul tema "Razza Umana": un momento di riflessione sul razzismo partendo dalle semplici azioni quotidiane.