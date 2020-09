Tutte le cifre dell'affare Roma-Kumbulla: operazione da 31 milioni complessivi

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea quelle che sono le cifre dell'affare che porterà Kumbulla alla Roma. Il club giallorosso - si legge - ha voluto inserire Cetin, già ceduto in prestito al Verona, per lasciarlo definitivo e abbassare il cash. Il via libera per Kumbulla lo ha dato Friedkin, dopo aver preso atto delle difficoltà nel trovare un accordo con il Manchester United per Smalling. L’accordo deve essere solo perfezionato e già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità. Kumbulla sarà un giocatore della Roma per 31 milioni complessivi: 23 tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, oltre a Cetin, il cui cartellino diventa di proprietà del Verona per 7 milioni più uno di bonus. Nell’operazione potrebbe essere inserito anche un giovane nell’affare per abbassare la valutazione del nazionale albanese. Si tratta di Mory Bamba, esterno offensivo ivoriano del 2002.