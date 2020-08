Tutte le colpe di Sarri secondo Marca: "La peggior Juve del decennio"

"La peggior Juve del decennio costa il posto a Sarri". Non usa mezzi termini Marca per commentare l'esonero del tecnico campano , che ha pagato cara l'eliminazione dalla Champions League.

"Non sono passate nemmeno 24 ore dall'eliminazione in Champions per la squadra bianconera, che ha dato la responsabilità del fallimento al proprio allenatore. Sarri è durato appena un anno e ha guidato la Vecchia Signora nella peggior stagione del decennio. Non era stato ingaggiato per vincere la Serie A: il successo era scontato, con la superiorità della rosa e la forza economica che ha la Juve nel calcio italiano. Ha chiuso il campionato con 83 punti, il numero più basso nelle nove stagioni in cui ha trionfato e con una sola lunghezza di vantaggio sulla seconda classificata. A questo va aggiunto che la stagione è iniziata con il piede sbagliato, perdendo la Supercoppa con la Lazio; il rientro dal lockdown è stato contrassegnato dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con il Napoli. Ha vinto solo due delle ultime otto partite, anche se le ultime due sono servite come preparazione alla sfida di Champions".

"Dal 2011-12 la Juve non chiudeva la stagione con un solo titolo e la sconfitta contro il Lione in Champions League è stata l'ultima goccia", continua l'analisi di Marca. "È difficile vincere la massima competizione continentale, ma il risultato finale rispecchia tutta la stagione. La Juve è stata eliminata da una squadra che non ha centrato la qualificazione alle coppe europee, in casa, e con una gestione della rosa che le è costata diversi infortuni nella fase finale".