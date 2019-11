Tutte le diverse, ma molto simili, quindici Inter di Antonio Conte

© foto di Imago/Image Sport

Tutte le Inter di Antonio Conte, dalla prima alla quindicesima. gara giocata in stagione. Dal 4-0 contro il Lecce, dove sorprese con Ranocchia dal 1' in difesa e Candreva da esterno destro, fino alla sconfitta di Dortmund dove Lukaku e Lautaro davanti, insieme, resta una costante. I giocatori più utilizzati, però, restano Handanovic e Skriniar mentre un senatore come Borja Valero non ha mai visto il pallone. Punta, di fatto, quasi sempre sugli stessi uomini, il tecnico dell'Inter, con un turnover limitato e additato anche negli ultimi giorni in conferenza stampa. Qui, nel dettaglio dei tabellini stagionali, tutte le quindici Inter di Antonio Conte.

Inter-Lecce 4-0

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino (21' st Barella), Brozovic, Sensi (28' st Gagliardini), Asamoah; Lautaro Martinez (33' st Politano), Lukaku. A disp.: Padelli, Berni, Dimarco, De Vrij, Dalbert, Bastoni, Lazaro, Borja Valero, Esposito. All.: Conte

Cagliari-Inter 1-2

Inter (3-5-2) Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva (79' Godin), Vecino (69' Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Martinez (77' Politano). A disp: Padelli, Berni, Bastoni, Lazaro, Dimarco, Gagliardini, Borja Valero, Esposito, Sanchez. All.: Antonio Conte

Inter-Udinese 1-0

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella (1' st Gagliardini), Brozovic, Asamoah 6; Politano 7 (35' st Sanchez), Sensi; Lukaku (20' st Lautaro Martinez). A disp.: Padelli, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Biraghi, Bastoni, Vecino, Lazaro, Borja Valero. All.: Conte

Inter-Slavia Praga 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva (4' st Lazaro), Gagliardini, Brozovic (26' st Barella), Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez (27' st Politano), Lukaku. A disp.: Padelli, Godin, Vecino, Sanchez. All.: Conte

Milan-Inter 0-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella (36' st Candreva), Brozovic, Sensi (26' st Vecino), Asamoah; Lautaro Martinez (30' st Politano), Lukaku. A disp.: Padelli, Gagliardini, Sanchez, Ranocchia, Lazaro, Borja Valero, Di Marco, Biraghi, Bastoni. All.: Conte

Inter-Lazio 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino (57' Sensi), Brozovic, Barella, Biraghi; Politano (77' Lautaro); R. Lukaku (83' Sanchez). A disp: Padelli, Ranocchia, Bastoni, Asamoah, Candreva, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Gagliardini. All.: Antonio Conte

Sampdoria-Inter 1-3

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (12' st D'Ambrosio), Gagliardini, Brozovic, Sensi (16' st Barella), Asamoah; Sanchez, Lautaro Martinez (11' st Lukaku). A disp.: Padelli, Godin, Vecino, Ranocchia, Politano, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Biraghi. All.: Conte

Barcellona-Inter 2-1

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (26' st D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Sensi (35' st Politano), Asamoah; Martinez, Sanchez (21' st Gagliardini). A disp.: Padelli, Vecino, Biraghi, Esposito. All.: Conte

Inter-Juventus 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin (8' st Bastoni), De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi (33' Vecino), Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez (32' st Politano). A disp.: Padelli, Ranocchia, Biraghi, Lazaro, Dimarco, Borja Valero, Gagliardini, Candreva, Esposito. All.: Conte

Sassuolo-Inter 3-4

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (28' st Lazaro), Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez (27' st Politano), Lukaku (45' st Vecino). A disp.: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Dimarco, Esposito. All.: Conte

Inter-Borussia Dortmund 2-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah (34' st Biraghi); Lautaro Martinez (46' st Borja Valero), Lukaku (17' st Esposito). A disp.: Padelli, Bastoni, Lazaro, Politano. All.: Conte

Inter-Parma 2-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin (20' st De Vrij), Bastoni; Candreva, Gagliardini (39' st Politano), Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro (28' st Esposito). A disp.: Padelli, Berni, Dimarco, Asamoah, Lazaro, Borja Valero. All.: Conte

Brescia-Inter 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah (36' st Biraghi); Lukaku (41' st Esposito), Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Politano. All.: Conte

Bologna-Inter 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro (39' st Politano), Gagliardini (27' st Vecino), Brozovic, Barella, Biraghi (29' st Candreva); Lautaro, Lukaku. A disp.: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Sensi, Borja Valero, Dimarco, Esposito. All.: Conte

Borussia Dortmund-Inter 3-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino (23' st Sensi), Biraghi (21' st Lazaro); Lukaku (28' st Politano), Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Bastoni, Borja Valero, Esposito. All.: Conte

I cinque giocatori più utilizzati

Samir Handanovic, Milan Skriniar - 1350'

Marcelo Brozovic - 1331'

Romelu Lukaku - 1123'

Stefan de Vrij - 1104'

I cinque giocatori meno utilizzati

Matteo Politano - 284'

Andrea Ranocchia - 180'

Valentino Lazaro - 167'

Alexis Sanchez - 129'

Sebastiano Esposito - 49'

I giocatori mai utilizzati

Daniele Padelli, Tommaso Berni, Federico Dimarco, Borja Valero.