Tutte le prime volte del Parma. Di D'Aversa. Di Dimarco

I primi tre punti stagionali del Parma li firma Federico Dimarco, con un sinistro meraviglioso che ha ricordato persino le traiettorie straordinarie che Roberto Carlos riusciva ad imprimere al pallone con la maglia del Brasile e del Real Madrid. Ma non solo: il primo successo dell'anno (dopo due ko e un pareggio) arriva con il primo gol tra i professionisti, Nazionali escluse, del terzino di scuola Inter, peraltro protagonista già con la maglia dell'Under 21 in settimana. Un percorso di crescita perfetto quello del classe 1997, che dopo aver stupito con le giovanili nerazzurre, è stato un pilastro di Under 19 e Under 20 dell'Italia e oggi si è tolto la prima soddisfazione anche con la maglia di un club, che non è il suo, ma che è stato il primo a puntarci fortemente nel calcio dei grandi, almeno per quanto riguarda la Serie A.

Ma il successo del Parma visto a San Siro parte da lontano: da due settimane fa, quando il gran gol di Matuidi aveva punito eccessivamente una squadra gagliarda e mai doma al cospetto dei sette volte Campioni d'Italia della Juventus e che regala a D'Aversa la prima vittoria in Serie A, al quarto tentativo. Il tecnico abruzzese corona una rincorsa a questo obiettivo incredibilmente rapida: dopo le prime esperienza a Lanciano il Parma si è affidato a lui per una risalita che si stava facendo difficile in Lega Pro, con Apolloni alla guida. Promozione in B centrata, non senza qualche inciampo, a fine anno. Copione che si ripete nell'anno successivo, con un incredibile finale di stagione che fa discutere per tutta l'estate, rovinandola ai tifosi e al tecnico stesso. Il successo alla Scala del calcio restituisce alla formazione crociata una gioia che nelle prime settimane dal ritorno in Serie A nessuno si era potuto godere appieno.