Tutti a caccia della Juve: iniziano la grandi manovre del mercato

Con il campionato per larga parte in archivio, perlomeno per quanto riguarda la lotta ai vertici, l’attenzione si focalizza sui rapporti di forza in evoluzione in vista del futuro. La malcelata speranza delle alternative ai bianconeri è quella di reperire nella prossima estate idee ed intuizioni utili a ridurre il gap palesatosi come incolmabile nel campionato in corso, specie in considerazione delle grandi manovre che Paratici sta architettando. Il made in Italy resta un mood rilevante, con la volontà juventina di guadagnare posizioni di vantaggio per i profili più appetiti e preziosi a partire da Federico Chiesa. Per il viola le manovre sono già partite da tempo. Ci sarà da monitorare anche la situazione di Zaniolo, alle prime schermaglie verbali della carriera da gestire, tali sono le aspettative per il suo rinnovo di contratto con la Roma, specie in considerazione dell’ombra bianconera. Serviranno molto più che ritocchi a Inter e Napoli per arrivare a contendere l’obiettivo a Madama, ed allora per le altre due attuali protagoniste del podio gli investimenti dovranno essere capillari. Alle intuizioni di Giuntoli che potrebbero portare in Friuli con Pussetto, De Paul e Lasagna osservati speciali, o ad Empoli con il corteggiamento a Bennacer, dovrà corrispondere un cenno di presenza tangibile anche da De Laurentiis.

Diverso il discorso in casa Inter: per la prima volta Suning avrà la possibilità di agire senza le mani legate dal Fair Play Finanziario, ma sarà indispensabile la costruzione di un progetto da affidare ad una guida solida. Conte è favorito sulle alternative che non escludono ancora nemmeno Spalletti, e poi sarà tempo di campioni. Non scommesse, ma gente in grado di garantire il salto di qualità. Dopo il colpo Godin, il corteggiamento a Rakitic rappresenta un esempio da non sottovalutare. Ci sarà da attendere per le altre: la corsa Champions è piombata nella bagarre ed i progetti tecnici non sono così delineati. Di certo, per tutte, l’imperativo sarà restituire credibilità ad un torneo la cui competizione è stata troppo spesso fagocitata dal solito, spaventoso, cannibale.