Tutti contro tutti. Tutti contro Pallotta (e Baldini)

© foto di Federico Gaetano

La sincerità e la semplicità con cui le parole di Daniele De Rossi hanno sollevato il velo sulle criticità della Roma e della sua organizzazione ha pochi precedenti. L'addio al calcio giocato di Francesco Totti maturato due anni fa fu il frutto di una lunga serie di puntate, che avvicinarono il pubblico giallorosso al commovente saluto finale. Totti però in quel caso diceva addio al calcio giocato e non alla Roma, era il preludio a un'avventura che andava avanti, seppur con modalità diverse. Questo invece è un arrivederci non voluto, e che inevitabilmente sta portando con sé strascichi velenosi.

La conferenza stampa di martedì è andata in scena in un clima surreale, è arrivata solo poche ore dopo il comunicato in cui si annunciava il divorzio e con il CEO Fienga che, di fianco a De Rossi, faticava a spiegare il perché quella situazione fosse stata gestita così male. E se c'è un punto - solo un punto - su cui tutte le parti sono d'accordo è proprio questo: l'addio al capitano poteva essere gestito meglio.

Poi c'è tutto il resto, un caos nemmeno troppo calmo fatto di stilettate, frasi, audio whatsapp e smentite ufficiose. De Rossi in conferenza stampa ha bacchettato Totti, perché ha accettato un ruolo da dirigente non operativo. E ha dichiarato che lui non farà la stessa fine. Poi ha accusato una proprietà troppo distante e ha ammesso che, in questo momento, a chi vive Trigoria non viene permesso di prendere delle decisioni.

L'accusa più clamorosa è però arrivata nella giornata di ieri, quando una confidenza di De Rossi a un amico circolata in rete ha fatto emergere la versione del capitano su una trattativa assurda. Fatta di silenzi, proposte tardive e mal apparecchiate. A quel punto, la risposta della Roma non s'è fatta attendere: una versione ufficiosa, in cui il club giallorosso ha smentito un paio di punti chiave della versione del capitano.

La Roma, insomma, ha provato a far sentire anche la sua voce in un momento in cui tutti i nodi sono arrivati al pettine. Perché questo è il momento di fare chiarezza, di capire perché le semifinali di Champions da punto di partenza si sono tristemente trasformato in un punto d'arrivo. E di mettere nero su bianco ciò che non funziona: una su tutte, il telefono senza fili Trigoria-Londra-Boston per prendere qualsivoglia decisione.