"Tutti convinti che avrebbe reagito". Rivedi Cambiasso sul 4-0 dell'Atalanta di Gasperini

vedi letture

"Le grandi squadre possono sbagliare una partita, non due di fila. Ne abbiamo avuto la dimostrazione". Parla così Esteban Cambiasso commentando la vittoria dell'Atalanta con il Midtjylland per 4-0: "Avevamo tutti la sicurezza che l'Atalanta avrebbe fatto la prestazione reagendo. Il rsultato a volte non va come è andato in questo caso, ma tutti noi eravamo certi della reazione". Rivedi il video con le parole di Cambiasso: