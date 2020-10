Tutti gli "italiani" impegnati in Nations League. Doppietta Inter, Mkhitaryan eroe del derby

vedi letture

Tanta Italia nella serata di Nations League. E qualche gol, dei giocatori protagonisti nella nostra Serie A. A segno Romelu Lukaku, su rigore per l'illusorio vantaggio del suo Belgio in Inghilterra, che ha visto poi i diavoli rossi perdere 2-1. Gol anche per Christian Eriksen nel 3-0 della Danimarca in Islanda. Pandev avvia la grande rimonta della Macedonia del Nord in Estonia: sotto 3-1 col gol di Livak a 14' dalla fine, sembra fatta per i baltici ma l'attaccante del Genoa, entrato al 64', segna all'80' il gol del 3-2 che riaccende la speranza. E infatti arriverà il pari all'87'. Mkhitaryan salva l'Armenia su rigore a un minuto dalla fine del derby caucasico contro la Georgia. Questi i giocatori di Serie A e B che sono scesi in campo ieri:

BOSNIA-OLANDA 0-0 (Dzeko; De Vrij, De Roon, Hateboer)

FRANCIA-PORTOGALLO 0-0 (Rabiot; Cristiano Ronaldo)

INGHILTERRA-BELGIO 2-1 (Lukaku)

CROAZIA-SVEZIA 2-1 (Perisic, Brozovic, Pasalic; Ekdal, Kulusevski)

POLONIA-ITALIA 0-0 (Glik, Bereszynski, Milik, Linetty)

ISLANDA-DANIMARCA 0-3 (Bjarnason; Kjaer, Eriksen, Skov Olsen)

IRLANDA-GALLES 0-0 (Ramsey)

NORVEGIA-ROMANIA 4-0 (Hauge; Tatarusanu, Marin)

RUSSIA-TURCHIA 1-1 (Demiral, Calhanoglu)

SERBIA-UNGHERIA 0-1 (Milenkovic, Lukic, Vlahovic)

KAZAKISTAN-ALBANIA 0-0 (Berisha, Veseli, Djimsiti, Dermaku, Kumbulla)

ARMENIA-GEORGIA 2-2 (Mkhitaryan)

ESTONIA-MACEDONIA DEL NORD 3-3 (Nestorovski, Pandev)

GRECIA-MOLDAVIA 2-0 (Ionita)

KOSOVO-SLOVENIA 0-1 (Kurtic)