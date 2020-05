Tutti i dubbi dei calciatori: no a un ritiro dopo il lockdown. E c'è il timore di infortuni

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su tutti i dubbi dei calciatori italiani. Che non vorrebbero un altro ritiro dopo due mesi di lockdown: vivrebbero ancora blindati come accaduto durante le ultime settimane per poi giocare ogni tre giorni. Non sono convinti di accettare, le modalità della ripresa non convincono e c'è anche preoccupazione per la preparazione e per il rischio di infortuni.