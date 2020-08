Tutti i dubbi di Leo Messi dopo Barça-Bayern 2-8: ecco perché nel 2021 potrebbe andare via

vedi letture

"Il dilemma di Messi". Sulle colonne di 'As.com' si dà ampio spazio al futuro di Leo Messi, campione argentino del Barcellona sconvolto per l'8-2 incassato contro il Bayern Monaco. Il numero 10 azulgrana è a un bivio e - si legge - nell'estate 2021 potrebbe davvero lasciare la squadra catalana.

Messi si trova di fronte a un dilemma profondo: da un lato è felice in città, è cresciuto a Barcellona e l'opzione di non proseguire al Camp Nou sembrava un'utopia. Ma ora, alcuni suoi pilastri cominciano ad oscillare. A Messi non è in alcun modo piaciuto il modo in cui il club ha gestito il post Neymar: ha puntato su giocatori come Coutinho, Dembélé e Griezmann che, per motivi diversi, non hanno aiutato la causa. Anzi. Proprio Messi è il primo a votare a favore circa un ritorno dal PSG del brasiliano, così come è lui a spingere per la soluzione Xavi in panchina.

Due opzioni molto complicate, che mettono Messi dinanzi a un bivio: il suo contratto scade tra un anno e lui vuole continuare a vincere. E non è più da escludere che dal 2021 possa provarci altrove.