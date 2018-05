Tutti i mister del presidente. ADL fra Sarri, Benitez e Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis è convito: Maurizio Sarri alla fine rimarrà al Napoli. Nel suo ruolo di presidente, però, non può farsi trovare impreparato in caso di divorzio e quindi le valutazioni su eventuali sostituti continuano. Il Mattino quest'oggi fa il punto della situazione elencando una serie di piste alternative all'ex tecnico dell'Empoli: da Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli, outsider di provincia che in questa stagione hanno dimostrato grandi qualità, a tecnici di maggiore esperienza nonostante la giovane età come Filippo Inzaghi e Marco Giampaolo, fino ad arrivare ai big del calibro di Antonio Conte e Carlo Ancelotti il cui peso economico è, però, tutt'altro che trascurabile. In questo scenario s'incastra il nome del grande ex Rafa Benitez. I contatti fra le due parti sono continui e lo spagnolo avrebbe accolto con piacere la possibilità di tornare all'ombra del Vesuvio. Da non trascurare, comunque, la pista Ancelotti: l'ex Bayern dopo aver detto no alla Nazionale si è detto pronto a tornare in Italia.