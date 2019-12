Tutti i numeri di bomber Immobile: Higuain e Quagliarella nel mirino

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile non vuole più fermarsi. Autore di una doppietta questo pomeriggio contro l'Udinese, il bomber della Lazio ha raggiunto 17 reti in 14 presenze di campionato, 19 se aggiungiamo i 2 centri in 3 partite di Europa League, 22 contando anche i gol in Nazionale.

Numeri da urlo, con un bel +7 sul secondo cannoniere di Serie A Romelu Lukaku e lo storico record di Gonzalo Higuain nel mirino. Parliamo delle 36 reti firmate dal 'Pipita' con la maglia del Napoli nel 2015-2016, con l'obiettivo di diventare il miglior marcatore di sempre in una singola stagione del campionato italiano. Lo score di quell'Higuain alla quattordicesima giornata, d'altronde, fa ben sperare i tifosi biancocelesti: 12 gol, con Immobile quindi addirittura già a +5.

E non è finita qui... Perché Immobile va a segno da ben nove partite consecutive di Serie A (il record è 11 gare, detenuto attualmente da Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta) e solo due giocatori nella storia del medesimo torneo avevano raggiunto quota 17 realizzazioni in meno partite giocate (Angelillo con l'Inter nel 1958/59 e Felice Placido Borel con la Juventus nel 1933/34). Senza dimenticare, infine, le 100 reti di Ciro arrivate proprio quest'anno con la maglia della Lazio.