Tutti in piedi per Timo Werner. Il Lipsia si frega le mani, Inter e Liverpool osservano interessate

24 gol in campionato. Di cui 3 nel pomeriggio di oggi, contro il malcapitato Mainz che già in passato aveva conosciuto la furia sportiva di Timo Werner. Il Lipsia è tornato alla vittoria dopo 3 pareggi consecutivi e gran parte del merito va proprio all’attaccante della Red Bull. Che ha segnato 3 gol, sbagliandone altrettanti piuttosto banali. Ma il risultato non cambia: 24 reti realizzate in Bundesliga e sfida a Robert Lewandowski (a quota 27) per il titolo di principe dei gol in Germania. A questi, poi, ci sono da aggiungere gli 8 segnati in Champions League e i 3 in Coppa di Germania.

L’Inter osserva - Per questo e mille altri motivi il suo nome è, quest’anno come mai prima, in cima ai taccuini di scout e direttori sportivi di tutta Europa. La squadra nelle ultime settimane sembra aver mosso passi più concreti è il Liverpool di Jurgen Klopp, ma niente è ancora definito anche perché la volontà stessa di Werner sembra essere quella di restare ancora un anno al Lipsia. Sullo sfondo resta sorniona l’Inter: Marotta e Ausilio sono attenti e probabilmente incuriositi dalla crescita tecnica del centravanti classe ’96. Timo Werner piace, insomma, ma molto in tal senso dipenderà dall’eventuale e non scontata (come fanno credere in Spagna e Argentina) cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Il Barcellona, per l’appunto, altra squadra coi radar puntati su Werner. Chi altro? Il Manchester United ed il Chelsea, mentre le voci sulla Juventus sono datate e per il momento non particolarmente attuali. Prezzo? Con 50 milioni di euro il Lipsia non potrà opporsi alla cessione.