Tutti pazzi per Alisson. Ma la Roma proverà a blindarlo

Alisson Becker sarà uno dei nomi caldi della prossima estate. Il classe '92 della Roma in questa stagione si è infatti messo in luce come uno dei migliori estremi difensori non solo in Italia, ma anche in Europa mostrando non solo qualità fisiche importanti, ma anche freddezza e lucidità nelle decisioni diventando un punto di forza dei giallorossi approdati ai quarti di finale di Champions League. La Roma, come ribadito da Monchi, non ha intenzione di venderlo nella prossima stagione e sta lavorando per rinnovare il contratto del brasiliano inserendo una clausola di rescissione - che attualmente non è prevista - molto alta (si parla di 90 milioni di euro) per allontanare le sirene di mercato che dall'Inghilterra alla Spagna, passando per la Francia, si stanno moltiplicando e non potranno che aumentare ancora con l'avvicinarsi del mercato. In pole c'è ovviamente il Real Madrid che da tempo sta cercando un portiere di grande affidabilità (sul taccuino degli spagnoli ci sono anche Courtois e De Gea) con il Paris Saint-Germain e il Liverpool in scia pronti a fare follie per assicurarsi il portiere che difenderà i pali del Brasile al prossimo Mondiale. Proprio il torneo in Russia potrebbe far lievitare ulteriormente l'interesse e il prezzo del calciatore verdeoro con la Roma che dovrà fare tutto il possibile, e forse anche un po' di impossibile, per non perdere uno dei punti di forza della squadra di Di Francesco.