© foto di Federico Gaetano

Ampio spazio dedicato al futuro di Federico Chiesa in apertura de La Gazzetta dello Sport. Il mercato intorno al talento della Fiorentina inizia a muoversi, con la società viola che non vorrebbe ancora privarsene anche se l'unico modo per trattenerlo, scrive la rosea, sarebbe centrare la qualificazione all'Europa League. La valutazione è extralarge e non scenderà sotto i 60-70 milioni di euro, anche se la Viola vorrebbe eventualmente 100. E l'asta fra big italiane ed europee potrebbe fare il gioco di Pantaleo Corvino: perché la Juventus è in prima fila e potrebbe trovare i soldi da un'eventuale cessione di Douglas Costa o Dybala. Ma in Italia ci sono anche Napoli, Inter e Milan. All'estero, il PSG è la squadra che ha mosso passi più concreti mentre il Liverpool potrebbe affondare in caso di addio di Mohamed Salah. Le percentuali? Per la Gazzetta è favorita la Juventus col 40% di chance, mentre Inter, Milan, PSG, Bayern, Liverpool e un generico 'altre' si dividono il restante 60% in parti uguali (10% a testa).