Tutti pazzi per Chiesa: le scelte giuste del futuro del nostro calcio

© foto di Federico De Luca

In attesa di comprendere quali saranno le dinamiche che andranno a contraddistinguere la sua esperienza con la maglia azzurra, Federico Chiesa è già pronto a irrompere nel mondo del calciomercato. La scorsa estate ha avuto la meglio la volontà della Fiorentina di tenersi stretto il suo gioiello più luminoso, ma senza entrare in dettagli di accostamenti prematuri, è evidente che tra dodici mesi di questi tempi si starà presumibilmente parlando di uno dei trasferimenti più costosi ed importanti della sessione. Un predestinato che unisce valori tecnici e mentali, retaggio di scelte giuste e ponderate dentro e fuori dal rettangolo verde: partorite, approvate e condivise da chi, come il padre Enrico, sa perfettamente come ci si afferma nel mondo dei campioni. Il nuovo corso del calcio italiano deve partire da profili così.