Tutti pazzi per De Jong: il nuovo fenomeno del calcio olandese

Tutti pazzi per De Jong. Se c’è un calciatore che più degli altri anima i sogni delle big di mezza Europa, questi è certamente il fenomenale centrocampista dell’Ajax Frankie De Jong: protagonista di un inizio di stagione fantastico, l’olandese rappresenta senza ombra di dubbio il simbolo più puro del “new deal” in salsa Orange che andrà a caratterizzare il futuro della nazionale caduta in disgrazia nel recente passato, e pronta al rilancio attraverso la valorizzazione del proprio talento. La lungimiranza dell’Ajax è stata nella decisione di non ascoltare nemmeno le tante proposte che hanno caratterizzato la scorsa estate di mercato, demandando alla prossima sessione estiva le decisioni in merito alla destinazione del prodotto più fulgido dell’academy dei lanceri. Una fucina di talenti che dopo qualche lustro buio sembra pronta a tornare alla ribalta, anche grazie alla presumibile cessione più remunerativa della propria storia. Ovviamente quella che caratterizzerà l’affare De Jong, qualunque sarà la destinazione del classe 1997. Le top d’Europa sono avvisate, con la speranza che qualche club di casa nostra possa entrare nella competizione con l’obiettivo di strapparlo ai club più danarosi del vecchio continente.