Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti pazzi per Duncan. Il centrocampista scuola Inter in forza al Sassuolo è uno dei giocatori che minacciano di assumere un ruolo da assoluto protagonista in vista della sessione di mercato di gennaio. Il ghanese ha qualità indiscutibili oltre ad avere maturato un livello di esperienza tale da renderlo appetibile anche per club di alto livello che palesano la necessità di un giocatore nella zona mediana del campo. Per questo motivo occorre fare attenzione al Milan, come rivelato nella serata di ieri su Sportitalia da Alfredo Pedullà, senza tralasciare le possibilità legate alla Juventus che seppur in seconda linea, sta osservando le evoluzioni del centrocampista del Sassuolo.