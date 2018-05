Tutti pazzi per Giampaolo. Ma perché?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo è uno degli allenatori del momento. Come ogni stagione viene accostato alle grandi d'Italia, in passato vicino anche alla Juventus prima di Antonio Conte. Stavolta è il Napoli, ma in altre occasioni sembrava a un passo dal Milan e dalla Lazio. Ma perché?

La sua Sampdoria, va detto, è un po' pazza. Ha vinto con la Juventus e ha perso con il Benevento. Gioca un bel calcio, ha ridato linfa vitale a Quagliarella - alla miglior stagione realizzativa della propria carriera - e fa crescere alcuni prospetti, come Praet o Linetty, passando per Kownacki. Ma alla fine sono i numeri che contano, oltre alle vittorie. Cinquantaquattro punti in classifica, come i gol subiti, uno in più quelli fatti. L'Atalanta, che nel frattempo ha avuto le coppe, è distante quattro lunghezze, con le stesse reti segnate ma diciotto in meno prese. E non si può dire che Gasperini non giochi un calcio offensivo, né che abbia potuto contare su un bomber come Zapata (o Quagliarella, appunto).

Eppure Giampaolo è più quotato, per le big, di Gasperini. Allargando lo spettro, Giampaolo non è mai arrivato oltre la decima posizione in campionato. Da nessuna parte. Diciassettesimo con il Cagliari, quattordicesimo con il Siena, tredicesimo con la Cremonese, decimo con Empoli e Sampdoria. Quest'anno sarà record, tra il sesto (difficile) e il nono posto in classifica.

Ma, sempre per la regola del guardare i numeri, Giampaolo ha il 33% delle gare vinte in carriera. Zero con il Cesena in campionato, una alla seconda stagione a Siena, cinque (su 20) con il Catania che poi si salvò con Pablo Simeone. I numeri raccontano una verità decisamente differente dalla percezione di tutti.