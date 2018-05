Tutti pazzi per Joao Cancelo: la Juve sfida il Manchester United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter non lo riscatterà perché non si può permettere di sborsare 35 milioni di euro prima del 30 giugno, ma il terzino destro João Cancelo, che ieri ha compiuto 24 anni, potrebbe comunque restare in Italia.

Come riporta il Corriere dello Sport, per il club bianconero è il primo obiettivo per rinforzare la corsa destra, ma ci sarà da battere la concorrenza del Manchester United. Anche il Napoli ha preso informazioni negli ultimi giorni.