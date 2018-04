Tutti pazzi per Joao Virginia, portiere predestinato dell’Arsenal

Tra i tanti profili di portieri di prospettiva di cui sentiremo certamente parlare nel prossimo futuro, il profilo che spicca è quello di Joao Virginia. Classe 1999, il portoghese fa parte dell’academy dell’Arsenal, e proprio con la maglia dei Gunners si sta affermando nel calcio continentale. Nella stagione in corso, oltre a trionfare in Premier League 2 è stato anche proclamato come il miglior portiere dell’intera competizione, consacrando un talento che gli era già stato ampiamente riconosciuto in patria. Infatti, da tempo il Portogallo Under 21 si sta avvalendo di Joao Virginia nonostante l’età che lo dovrebbe associare alla nazionale Under 19.

Insomma, un vero e proprio predestinato, che ha concluso la settimana qualificandosi per la finale di FA Youth Cup ed ha un solo anno di contratto con i Gunners. Uno scenario che sta mettendo in moto tutti i club più importanti d’Europa, italiane comprese, per assicurarsi uno dei profili più importanti e moderni per il suo ruolo a livello continentale.