© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutti pazzi per Ozan Kabak. Il difensore 18enne del Galatasaray piace, in Italia, all'Inter e soprattutto alla Roma, che però non sono le sole sulle sue tracce, anzi. Secondo La Gazzetta dello Sport, è nata infatti una vera e propria asta internazionale: sul giocatore ci sono Borussia Dortmund, Stoccarda, Watford e addirittura Manchester United.