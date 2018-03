Tutti pazzi per la stellina Paulinho. C'è anche la Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutti pazzi per Paulo Henrique Sampaio Filho, conosciuto più semplicemente come Paulinho. Classe 2000, 18 anni da compiere a luglio, brasiliano di Rio de Janeiro attaccante del Vasco da Gama. Prossimo gioiello del calcio mondiale, secondo diversi addetti ai lavori, con i fari delle big d'Europa già puntati addosso. Secondo quanto riferito da Sport, il giovane sarebbe nel mirino del Barcellona. I catalani sono però in ottima compagnia: Paulinho piacerebbe infatti anche a Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus. Costo dell'operazione? La sua attuale clausola risolutiva recita 30 milioni di euro.