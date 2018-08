Tutti pazzi per Marchisio: Porto avanti, ma occhio a Zenit e Sporting

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Claudio Marchisio non è ancora definito, tante sono le opzioni al vaglio del Principino. Il Porto s'è fatto avanti e la tentazione di disputare la Champions League in un girone semplice potrebbe essere il fattore determinante. Su di lui però ci sono anche Sporting Clube de Portugal (qui bisogna attendere l'eventuale arrivo in panchina di Ranieri), Zenit (che stuzzica il centrocampista), Betis, Siviglia e pure il Leganes, ma quest'ultima ipotesi è già stata rigettata dall'ex juventino. Infine c'è l'opzione Monaco, che andrebbe a genio al giocatore per la poca distanza da Torino. A riferirlo è Tuttosport.