Tutti pazzi per Rabiot: Milan e Juve sfidano una concorrenza da urlo

© foto di J.M.Colomo

Barcellona, Liverpool, Juventus e Milan. Le contendenti per assicurarsi il futuro di Adrien Rabiot aumentano a vista d’occhio, specie in virtù del fatto che l’accordo con il Psg per il rinnovo di contratto tarda ad arrivare. Tante le dinamiche di mercato che caratterizzano il centrocampista, anche se i dubbi principali riguardano l’effettivo capacità di arrivare allo scontro con un colosso come il Paris Saint Germain. La Juventus ha sondato il terreno in estate, così come Leonardo ha fatto per il Milan pur non avendo la disponibilità economica per poter approfondire il discorso. Barcellona e Liverpool rappresentano la concorrenza all’estero, immancabile per un profilo di tale livello. Tutti pazzi per Rabiot: vedremo chi la spunterà.