Analizzando in chiave mercato i migliori talenti Under 23 del nostro campionato, La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Nicolò Barella. L’Inter lo coccola, il Napoli lo lusinga e il presidente del Cagliari gongola, facendosi forte anche delle ambasciate di United, Arsenal e adesso anche Chelsea, disposto a pagare cash quei 50 milioni considerati indispensabili per la cessione del nazionale di Maran. I nostri club intendono sedersi al tavolo proponendo degli scambi che evidentemente alleggerirebbero l’onore economico. Si apre, quindi, una fase lunga, con le immancabili schermaglie e la concreta possibilità che entri in gioco un acquirente straniero. Sempre che a Barella piaccia l’idea di lasciare l’Italia.