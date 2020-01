© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di conoscere gli sviluppi sul fronte Vidal, in questi giorni l'Inter si sta concentrando su un'altra operazione non meno complessa e ambiziosa, quella che porta al danese Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno. Per lui - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sta nascendo un’asta tra le big d’Europa in vista dell’estate. Ma i nerazzurri stanno lavorando anche per una soluzione immediata, già a gennaio.

Richiesta da 20 milioni - In tal caso la società londinese parte da una richiesta di 20 milioni di euro e l’Inter sta valutando questa soluzione, partendo dal presupposto che anche il giocatore ha aperto alla possibilità di trasferirsi subito. Un particolare, questo, che evidentemente non può lasciare indifferente Antonio Conte, a caccia di rinforzi pesanti per la rincorsa-scudetto.