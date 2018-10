Tutti su Milenkovic: le due di Manchester sul talento della Fiorentina

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-SPAL. Fuori Ramirez, avanzato Praet sulla trequarti e spazio a Linetty a centrocampo. Semplici lancia Paloschi dal 1'. Panchina per Antenucci. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Barreto;...

Casarin sul rigore di Firenze: "Il problema è Valeri non il VAR"

Casiraghi: "Difficile in questo momento far coesistere Icardi e Lautaro"

La luce in fondo al tunnel: Milan, Conti vicino al rientro

SPAL, i convocati di Semplici per la sfida di stasera contro la Samp

Quote Snai: Piatek capocannoniere vale 4,50

Figc, Nicchi: "Gravina scelta giusta per ruolo di presidente"

Buone notizie per Allegri: la Juve recupera Khedira

Marchetti e la maglia rossoblù data ai tifosi della Lazio: "Non è vero"

'The Fans', Roma ha un Museo del pallone

Milan, da domani Higuain in gruppo. Può farcela già per l'E.League

FIFA, via al primo corso per i 'VAR Instructor' a Madrid

Considerato "il nuovo Nemanja Vidic", Nikola Milenkovic è ora oggetto e soggetto dell'attenzione di tutti i grandi club europei. Secondo il Sun, il Manchester United avrebbe fatto più di un sondaggio per il terzino e centrale di casa Fiorentina. Sul giocatore anche il Manchester City mentre in Italia fa già gola sia all'Inter che alla Juventus, sempre attente all'evoluzione dell'ex Partizan Belgrado.

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

