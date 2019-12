© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sportmediaset fa il punto sul futuro di Krzysztof Piatek del Milan. Sul polacco si sono già mossi in molti: dal Lipsia, pronto a ripiegare su Piatek in caso di cessione al Chelsea di Timo Werner; il Bologna, a caccia di un attaccante (ma è in serrata trattativa anche con l'Atalanta per Barrow. Al momento ballano 5 milioni tra domanda e offerta); e, infine, la Fiorentina, praticamente da inizio stagione senza una prima punta in rosa.