Tutti su Pogba: Juventus, Inter, Real e PSG tentano lo United coi big in contropartita

Tuttosport fa il punto su Paul Pogba e sulla decisione del Manchester United di non far valere l'opzione per il rinnovo di un contratto ora in scadenza nel 2021. Sul giocatore restano Juventus e Inter in Italia: i nerazzurri sono a sorpresa in corsa per il Polpo, grazie ai rapporti con Giuseppe Marotta. La Juventus però da tempo ha messo le basi per il ritorno, sul piatto potrebbero finire Douglas Costa o Alex Sandro. Poi il Real Madrid: potenziali contropartite, da Lucas Vazquez ad Alvaro Odriozola fino a James Rodriguez. E il Paris Saint-Germain che potrebbe proporre allo United uno tra Angel Di Maria e Julian Draxler.